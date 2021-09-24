Son dakika haberi: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu ve örgüte finansman desteği sağladığı iddiasıyla Y.E. ile K.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.