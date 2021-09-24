Son dakika haberi: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekipleri, PKK'ya üye olduğu ve örgüte finansman desteği sağladığı iddiasıyla Y.E. ile K.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.