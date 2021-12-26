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Son dakika haberi: Adıyaman'da sondaj ekipmanının arasında sıkışan işçi öldü

Son dakika haberi: Adıyaman'da sondaj ekipmanının arasında sıkışan işçi öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adıyaman'da petrol kuyusunda sondaj ekipmanının arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

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KARATAŞ, ADANA (AA) - Adıyaman'da petrol kuyusunda sondaj ekipmanının arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan Nurullah Karataş (28), henüz belirlenemeyen nedenle sondaj ekipmanının arasında sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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