Son dakika haberi | Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

27.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:49
Son dakika haberi | Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yoldüzü köyünde yaşayan Hanım (90) ve Hasi Karakılınç (97), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı çift yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hanım ve Hasi Karakılınç çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak Yoldüzü köyüne getirilerek, burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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