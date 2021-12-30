Silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri yanındaki tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Kavgada yaralanan olmazken, tabancadan çıkan mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

Silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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