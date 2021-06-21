Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen ve yolda karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Fırat B. (20) ile Emrah B. (31) yaralandı. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaralı halde bulduğu 2 kişi tedavi için Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fırat B., ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman'a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

 


Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi... Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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