Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberi... Adıyaman'da silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazide silahla ağır yaralanmış olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boş arazide silahla ağır yaralanmış olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki boz arazide yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Ramazan Ü. tedavisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ramazan Ü. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman, Polis, Güncel, Haberler

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