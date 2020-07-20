Son dakika haberi | Adıyaman'da sıcak hava etkili oldu
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Son dakika haberi | Adıyaman'da sıcak hava etkili oldu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Son dakika haberi | Adıyaman'da sıcak hava etkili oldu
20.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:46

Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Kentte sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan gölge alanları tercih etti. Çocuklar ise kentteki havuzlara giderek, serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ferhat Vural, serinlemek için havuza geldiğini söyledi.

Kentte havanın çok sıcak olduğunu belirten 9 yaşındaki Hüseyin Sarı da havuza girerek, serinlediğini ifade etti.

Zeynal Koparan da havuzun güzel olduğunu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymaya özen gösterdiğini kaydetti.

Yüzme Antrenörü Onur Sever ise sıcak hava nedeniyle insanların sosyal aktivite olarak havuzları tercih ettiğini vurgulayarak, havuzda koronavirüs tedbirlerine uymaya aşırı derecede özen gösterdiklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

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