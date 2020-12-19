Son dakika haberi! Adıyaman'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 şişe sahte içki, 10 litre etil alkol ile 2 ruhsatsız tabanca, 3 uçaksavar mermisi ve 10 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül