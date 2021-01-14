Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:19
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

ADIYAMAN'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Çin'den getirilen aşıların dağıtımının tamamlanmasının ardından Adıyaman'da, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan oldu. Öz, ilk aşıların riskli grupta olduğu için sağlık çalışanlarına yapıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının randevu alarak aşılarını yaptırdığını belirten Öz, "Bundan sonraki süreçte tüm sağlık çalışanları aşılanacak; sonrasında da diğer risk gruplarında aşılanma devam edecek. Bir ay sonra ikinci dozu yapmış olacağız" dedi.Aşı yaptıran sağlık çalışanları da insanları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme uyarısında bulundu.


Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Son dakika haberi! Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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