Son dakika haberi... Adıyaman'da, PKK'ya finans sağlayan 3 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenerek, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans sağladığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda; H.D., Ş.D., S.K. ve A.T. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.D., Ş.D. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN