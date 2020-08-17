Son dakika haberi... Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haberi... Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika haberine göre Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklamaADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

17.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:54

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E., A.S. ve E.D.?ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. M.E., A.S. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, aynı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Y.C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Son dakika haberi... Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: DHA

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