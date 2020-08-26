Son dakika haberi... Adıyaman'da pes dedirten görüntü: Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda son hız ilerledi Son dakika haberi... Adıyaman'da pes dedirten görüntü: Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda son hız ilerledi Adıyaman'da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.

Adıyaman'da pes dedirten görüntü: Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda son hız ilerledi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 44 plakalı hurda yığınına dönen bir minibüsü karayolunda gören sürücüler gözlerine adeta inanamadı. Tavanı içerisine giren kapıları kapanmayan ve camları olmayan minibüs hem kazaya davetiye çıkardı hem de görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Hurda yığınına dönen minibüsün süratli bir şekilde Kahta- Adıyaman Karayolunda ilerlemesi aynı zamanda tepkilere de neden oldu. Hızla ilerleyen minibüsü gören sürücüler durumu cep telefonlarıyla da görüntülemeyi ihmal etmedi. Minibüs bir süre sonra karayolunda hızla ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA