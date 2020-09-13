Otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı
Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.
13.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:39
Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.
Ahmet Akın idaresindeki 01 SU 025 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi'nde Hakan Kılınç yönetimindeki 02 A 4888 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.
Kazada, sürücü polis memuru Hakan Kılınç yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA