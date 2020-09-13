Otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı

Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.

13.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:39

Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.

Ahmet Akın idaresindeki 01 SU 025 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi'nde Hakan Kılınç yönetimindeki 02 A 4888 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü polis memuru Hakan Kılınç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı

Kaynak: AA

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