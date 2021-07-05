Son dakika haberi! Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adıyaman'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

Adıyaman'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

Beşpınar Mesire alanı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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