Son dakika haberi! Adıyaman'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika habere göre Adıyaman'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü.
Adıyaman'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü.
Beşpınar Mesire alanı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül