Son dakika haberi... Adıyaman'da orman yangını

Son dakika haberine göre Adıyaman'da orman yangınıADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'da orman yangını

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Beşpınar mesire alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede piknik yapan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı