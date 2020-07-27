Son dakika haberi | Adıyaman'da motosiklet çalan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Son dakika habere göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kahta Komutanlığı ekipleri Cendere Köprüsünde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında ekipler plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki sürücü ile yanında bulunan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. ile H.S. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA