Son dakika haberi... Adıyaman'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberler... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakmak köyünde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi