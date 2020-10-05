Son dakika haberi! Adıyaman'da Kovid-19 danışma hattı hizmete başladı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da Kovid-19 danışma hattı hizmete başladı

05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:09
Son dakika haberi! Adıyaman'da Kovid-19 danışma hattı hizmete başladı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) danışma hattını hizmete başladı.

Adıyaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) danışma hattını hizmete başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi en etkin şekilde yürütmek için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 0 416 213 00 36 nolu koronavirüs danışma hattını hizmete sunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Çuhadar, danışma hattıyla vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, merak edilen sorulara yanıt bulunması ve riskli durumlarda yönlendirme yapılabilmesi amacıyla hattın 7 gün 24 saat hizmette olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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