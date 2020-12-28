Son dakika haberi: Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu
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Son dakika haberi: Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu

28.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:59
Son dakika haberi: Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu

Son dakika habere göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada metal kova içerisine gizlenmiş 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada metal kova içerisine gizlenmiş 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bulunan EYP, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında, duyarlı bir vatandaşın tarlada şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli malzemenin bulunduğu bölgeye süratle hareket edilerek bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan incelemede, metal kovanın içerisinde yaklaşık 5 kilogram EYP olduğu belirlendi. Adıyaman-Malatya karayolu geçici süreyle trafiğe kapatılarak İl Emniyet Müdürlüğü patlayıcı madde imha uzmanları ile birlikte patlayıcı madde kontrollü bir şekilde imha edildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu
Son dakika haberi: Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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