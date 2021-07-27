Koronavirüsle mücadele çalışmaları meyvesini vermeye başladı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, yapılan çalışmalarda birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısındaki oranı yüzde 55'e yükselttiklerini belirterek, bu sayede kırmızı renkli çok yüksek riskli il konumundan turuncu renkli yüksek riskli il konumuna geçtiklerini belirtti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, yapılan çalışmalarda birinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısındaki oranı yüzde 55'e yükselttiklerini belirterek, bu sayede kırmızı renkli çok yüksek riskli il konumundan turuncu renkli yüksek riskli il konumuna geçtiklerini belirtti.

Öz, AA muhabirine, salgınla mücadele konusunda kent genelinde ilk günden beri ciddi çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda uzun zamandır maske, mesafe ve temizlik konusunda verilen çabayı son dönemlerde aşılamayla desteklediklerini aktaran Öz, oluşturulan ekiplerin köy köy, mahalle mahalle gezerek ikna çalışmaları yaptığını vurguladı.

Yapılan çalışmalarla doğru bilinen yanlışlar konusunda halkın bilgilendirildiğini ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın aşı konusunda bilgilenmeleri için ekipler oluşturduk. Ekiplerimiz ev, iş yeri, ilçe, kasaba ve köy gezip dolaşıyor. Buradaki tek amaç da insanları aşıya davet etmek. Çalışmalarımızın neticesinde birinci doz Kovid-19 aşısını yaptıranlarda yüzde 55 oranına ulaştık. Bu da çok yüksek riskli il kategorisinden yüksek riskli il kategorisine geçmemizi sağladı."

Sağlık çalışanların sahada ciddi mesai harcadıklarını kaydeden Öz, "Sağlık çalışanlarımızın ciddi bir emeği var, vatandaşlarımızda bu çalışmalara teveccüh göstererek aşılarını oldular. Özellikle son zamanlardaki yaptığımız çalışmalar neticesinde de vatandaşlarımız birinci doz aşılarını oldular, 370 binin üzerinde de aşı yapıldı." dedi.

Kentte oluşturulan aşı ikna timlerinin çalışmalarını anlatan Öz, şöyle devam etti:

"Filyasyon ve aşı ikna timi ekiplerimiz nüfuslara bakarak aşı olmamış vatandaşlarımıza ulaşıyorlar. Aşıyla ilgili çekinceleri öğrenip bu çekincelere yönelik cevaplar verip ikna ediyorlar ve bu nüfusun yüzde 30 ile 40'lık kısmı aşı oluyorlar. Kırsal kesimde yaşayan ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların kapısına kadar giderek aşı yapıyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz dağ taş dinlemiyorlar, ilçe ve kasabalarda ev ve iş yerlerinde vatandaşlara ulaşarak onların aşılarını yapıyorlar."

Kentte esnaflık yapan Ömer Çorak ise aşısını geçtiğimiz günlerde yaptırdığını belirterek, "Aşıdan korkacak bir durum yok. Aşı gerçekten insan sağlığı için çok önemli. En azından bulaşma riskini azaltıyor. Herkesi aşılarını yaptırmaya davet ediyorum, kimse korkmasın korkacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Gençleri aşıya davet eden vatandaşlardan Nurullah Çorak da "Aşıyla birlikte bu hastalığın üstesinden geleceğiz. O yüzden hepimize görev düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül