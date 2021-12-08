Son dakika haberi! Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı

Son dakika haberi! Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatbahçe köyünde hayvanlarını otlatan Kadir Aydın (17), dengesini kaybederek kayalıklardan düşünce yanındaki av tüfeği ateş aldı.

Bacağından yaralanan Aydın, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan Aydın, durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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