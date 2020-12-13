Son dakika haberi: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
13.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:38
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eceler köyünde yaşayan aynı aileden 5 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya