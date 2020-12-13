Son dakika haberi: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

13.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:38
Son dakika haberi: Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eceler köyünde yaşayan aynı aileden 5 kişi sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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