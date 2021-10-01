Son dakika haberi | Adıyaman'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
63 VD 976 plakalı kamyon, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yarbaşı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Erkan Döndaş'a (11) çarptı.
Döndaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri