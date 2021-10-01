Son dakika haberi | Adıyaman'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adıyaman'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adıyaman'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

63 VD 976 plakalı kamyon, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Yarbaşı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Erkan Döndaş'a (11) çarptı.

Döndaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk
Magazin Cansu Dere Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Oğuzhan Özyakup Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Fahrettin Koca Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Adıyaman'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:14:49. #1.12#