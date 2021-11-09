Son dakika haberi: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede gümrük kaçağı nargile tütünü ile makaron olduğu bilgisi aldı.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda 95 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 177 kutu makaron ve 4 bin 64 sahte bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D. ile M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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