Son dakika haberi: Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede gümrük kaçağı nargile tütünü ile makaron olduğu bilgisi aldı.
Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda 95 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 177 kutu makaron ve 4 bin 64 sahte bandrol ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.D. ile M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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