Son dakika haberi | Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.

Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Remzi Yıldırım'a ait iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Mermiler iş yeri camlarına ve duvarlarına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı