Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

06.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:22

Son dakika yerel haberi... Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Araçta sürücü sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Araçta sürücü sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü sıkıştığı yerden itfaiye erlerince kurtarıldı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Turanlı Köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ramazan Banaz yönetimindeki 02 AAV 479 plakalı Opel markalı araç ile Murat Dadaş Güleç yönetimindeki 02 ABM 941 plakalı Renault markalı otomobil, Turanlı Köyü yolunda kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

02 ABM 941 plakalı Renault markalı otomobilde sıkışan Murat Dadaş Güleç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU

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