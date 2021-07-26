Son dakika haberi: Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı