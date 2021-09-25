Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışmaları sonucunda 2 kadın şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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