Son dakika haberi... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte hırsızlık yapıldığı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çalışmaları sonucunda 2 kadın şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri