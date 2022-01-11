Son dakika haberi... Adıyaman'da FETÖ operasyonunda 1 muvazzaf asker gözaltına alındı
Son dakika gelişmesine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Adıyaman'dan 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Adıyaman'dan 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturma dosyası kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. Samsat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay rütbesindeki E.T. isimli personel "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçu şüphesiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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