Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
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Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, dere yatağında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'da, dere yatağında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çırçır deresi yatağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ise tedaviye alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA DEREDEKİ ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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