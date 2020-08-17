Son dakika haberi... Adıyaman'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Son dakika haberine göre Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.
17.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:36
Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.
Karadağ mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Badem ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alandaki yangında 10 dönüm arazi zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA