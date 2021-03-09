Erikdere köyü karantinaya alındı!
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Erikdere köyü karantinaya alındı!

09.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:20
Erikdere köyü karantinaya alındı!

Son dakika koronavirüs gelişmelerinden biri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşandı. Kahta'da yer alan Erikdere köyü 'ne pandemi tedbirleri nedeniyle karantina kararı getirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kahta Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, bölgedeki Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine Erikdere köyünde karantina uygulamasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize bağlı Erikli köyü Aktoprak mezrasında, Kovid-19 vakalarının artması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması, mezranın bulunduğu konum ve köye geliş gidişlerin yoğun olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarınca gerekli tedbirlerin alınmasına, köy okulunun karantina boyunca faaliyetlerinin ve eğitim öğretim çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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