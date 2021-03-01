Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı
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Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı

01.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:27
Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan alacak kavgasında 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan alacak kavgasında 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, aksam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Arbede sırasında yaralanan V.G., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı
Son dakika haberi... Adıyaman'da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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