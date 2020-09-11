Son dakika haberi: Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Son dakika haberi: Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
11.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:38

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 94 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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Kaynak: AA

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