Son dakika haberi: Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 evde karantina uygulaması başlatıldı.
11.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:38
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 94 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: AA