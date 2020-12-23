Son dakika haberi: Adıyaman'da 52 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da 52 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

23.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:08
Son dakika haberi: Adıyaman'da 52 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberler... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 52 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 52 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 52 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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