Son dakika haberi... Adıyaman'da 39 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Adıyaman'da 39 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

11.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:28
Son dakika haberi... Adıyaman'da 39 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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