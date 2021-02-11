Son dakika haberi... Adıyaman'da 39 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:28
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül