Son dakika haberi: Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül