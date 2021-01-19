Son dakika haberi: Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

19.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:28
Son dakika haberi: Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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