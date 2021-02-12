Son dakika haberi! Adıyaman'da 33 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da 33 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

12.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:32
Son dakika haberi! Adıyaman'da 33 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 33 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 33 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 33 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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