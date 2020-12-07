Son dakika haberi! Adıyaman'da 267 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Adıyaman'da 267 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

07.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:56
Son dakika haberi! Adıyaman'da 267 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 267 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 267 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince son üç günde farklı mahallelerdeki 267 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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