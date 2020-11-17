Son dakika haberi: Adıyaman'da 20 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
17.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:12
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde 20 gram eroin ele geçirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 20 gram eroin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Besni yol ayrımında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüste bulunan M.Ü'nün üst aramasında 20 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren