Son dakika haberi: Adıyaman'da 20 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da 20 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

17.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:12
Son dakika haberi: Adıyaman'da 20 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde 20 gram eroin ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 20 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Besni yol ayrımında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan M.Ü'nün üst aramasında 20 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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