Son dakika haberi | Adıyaman'da 107 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Adıyaman'da 107 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

04.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:16
Son dakika haberi | Adıyaman'da 107 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 107 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 107 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, son üç günde farklı mahallelerdeki 107 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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