Son dakika haberi! Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı play-off oynamaya hak kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı play-off oynamaya hak kazandı

AA - Harun Nacar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı play-off oynamaya hak kazandı

Son dakika gündem haberi... Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi'nde mücadele eden Bitlis'in Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı, Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenerek Efeler Ligi'nde play-off'a yükseldi.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Ligi'nde mücadele eden Bitlis'in Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı, Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenerek Efeler Ligi'nde play-off'a yükseldi.

TVF 1. Lig B Grubu'nda karşılaştığı Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Türşad, 52 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Kulüp başkanı Kadir Köstekçi, Efeler Ligi'nde önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Ligin en güçlü takımlarından Akkuş Belediye Spor Kulübü'nü yenmek hakikatten kolay bir iş değil. Bu nedenle teknik ekibimi, oyuncularımı, yöneticilerimi tebrik ederim. Bize inanan, destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaymakam İsmail Demir de takımın galibiyet serisini sürdürdüğünü, kaymakamlık olarak takıma ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi.

Türşad'ın önümüzdeki hafta Ankara'da play-off maçlarına katılacağını belirten Demir, "1. Lig'de son bir maçımız kaldı. O maçı da kazanarak lider olarak play-off maçlarına katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Türşad'ın Efeler Ligi'nde ilçeyi çok iyi temsil ettiğini, play-off maçlarında da bu heyecanın devam edeceğini kaydetti.

AA / Harun Nacar - Güncel

Efeler Ligi, Adilcevaz, voleybol, Play Off, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title