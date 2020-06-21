Son dakika haberi! Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı

Son dakika haberleri: Adapazarı Belediyesince, 21 Haziran Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı klip hazırlandı.

Son dakika haberi! Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı
21.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:38

Adapazarı Belediyesince, 21 Haziran Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı klip hazırlandı.

Adapazarı Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılına özel, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından klip yayınladı.

Kuşaklar boyu devam eden bağımsızlık ve özgürlük aşkının vurgulandığı, Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı videoda geçmişten günümüze fotoğraflar yer alıyor.

Videoda, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun "Bağımsızlık meşalesini yeniden yakan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla, şehrimizi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştıracağız. Çünkü Adapazarı'nı çok seviyoruz. 21 Haziran Kurtuluş Günümüz kutlu olsun." sözlerine yer verildi.

Klibin sonunda Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya da Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılını kutladı.

Öte yandan MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak da Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oturak, mesajında, 21 Mart 1920'de Yunan kuvvetlerinin desteğiyle bir takım Rum, Ermeni çetecilerinin Sapanca Kırkpınar'ı, bir gün sonra ise Adapazarı merkezini işgal ettiklerini hatırlattı.

İşgalcilerin kadın, yaşlı, çocuk demeden her türlü işkenceyi yaptığını, kentin kültürel ve ekonomik değerlerini yağmaladığını ifade eden Oturak, şunları kaydetti:

"Bu acılara şahit olan Adapazarı, Mustafa Kemal Paşa komutasında kurulan Kuvayi Milliye Hareketine, kendi yerel kahramalarıyla destek vermiştir. İşte o kahramanlardan Osman Kaptan, Kazım Kaptan ile Halit Molla birlikleri 21 Haziran 1921 sabahı erken saatte yaşanan çatışmalardan sonra Adapazarı'na girerek, Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çekmiş, işgalciler tarafından kesilen ezan sesleri Halit Molla tarafından bizzat okunan sabah ezanı ile tekrar Adapazarı semalarını kaplamıştır. Bu vesile ile her yıl 21 Haziran tarihi Adapazarı'nın kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır. O tarihten itibaren Adapazarı, kendi yerli halkının yanı sıra, Balkanlar, Kafkaslar başta olmak üzere gönül coğrafyamızın bir çok bölgesinden göç almış ve milli konularda vicdanlı manevi konularda duyarlı bir Türk yurdu olmaya devam etmiştir. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Hülya Avşar Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:43:27. #1.15#
title