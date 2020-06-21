Son dakika haberi! Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı Son dakika haberleri: Adapazarı Belediyesince, 21 Haziran Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı klip hazırlandı.

Adapazarı Belediyesince, 21 Haziran Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı klip hazırlandı.

Adapazarı Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılına özel, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından klip yayınladı.

Kuşaklar boyu devam eden bağımsızlık ve özgürlük aşkının vurgulandığı, Kore gazisi Selim Demir'in de rol aldığı videoda geçmişten günümüze fotoğraflar yer alıyor.

Videoda, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun "Bağımsızlık meşalesini yeniden yakan kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla, şehrimizi aydınlık yarınlara hep birlikte ulaştıracağız. Çünkü Adapazarı'nı çok seviyoruz. 21 Haziran Kurtuluş Günümüz kutlu olsun." sözlerine yer verildi.

Klibin sonunda Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya da Adapazarı'nın kurtuluşunun 99. yılını kutladı.

Öte yandan MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak da Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oturak, mesajında, 21 Mart 1920'de Yunan kuvvetlerinin desteğiyle bir takım Rum, Ermeni çetecilerinin Sapanca Kırkpınar'ı, bir gün sonra ise Adapazarı merkezini işgal ettiklerini hatırlattı.

İşgalcilerin kadın, yaşlı, çocuk demeden her türlü işkenceyi yaptığını, kentin kültürel ve ekonomik değerlerini yağmaladığını ifade eden Oturak, şunları kaydetti:

"Bu acılara şahit olan Adapazarı, Mustafa Kemal Paşa komutasında kurulan Kuvayi Milliye Hareketine, kendi yerel kahramalarıyla destek vermiştir. İşte o kahramanlardan Osman Kaptan, Kazım Kaptan ile Halit Molla birlikleri 21 Haziran 1921 sabahı erken saatte yaşanan çatışmalardan sonra Adapazarı'na girerek, Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çekmiş, işgalciler tarafından kesilen ezan sesleri Halit Molla tarafından bizzat okunan sabah ezanı ile tekrar Adapazarı semalarını kaplamıştır. Bu vesile ile her yıl 21 Haziran tarihi Adapazarı'nın kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır. O tarihten itibaren Adapazarı, kendi yerli halkının yanı sıra, Balkanlar, Kafkaslar başta olmak üzere gönül coğrafyamızın bir çok bölgesinden göç almış ve milli konularda vicdanlı manevi konularda duyarlı bir Türk yurdu olmaya devam etmiştir. "

Kaynak: AA