Son dakika haberi... Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar
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Son dakika haberi... Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar

Son dakika haberine göre Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan birinin verdiği ifadede, HDP gençlik yapılanması adı altındaki şahısların Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili filmler izletip ikna etmeye çalıştıklarını...

Son dakika haberi... Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar
15.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:11

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan birinin verdiği ifadede, HDP gençlik yapılanması adı altındaki şahısların Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili filmler izletip ikna etmeye çalıştıklarını söylediği öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik takip başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda; zanlıların HDP Gençlik Meclisi adı altında terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Harekatı) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve PKK/YPG terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, iş yeri kepenkleri üzerine, duvarlara, elektrik direklerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek örgüte sempati duyan şahısları eylem yapmak üzere sokaklara çekme amaçlı afiş yapıştırdıkları, bir marketin benzin dökülmesi sureti ile kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Polis, bu tespitlerin ardından şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak basılan 15 adreste 14 zanlı 7 Ağustosta gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 50 kartuş, bomba yapımında kullanılan malzeme ve dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

HDP GÖRÜNÜMLÜ PKK

Zanlılardan Ferhat K.'nın bölücü terör örgütü PKK'nın Çukurova sorumlusu olduğu, örgütün talimatı üzerine 15 Ağustos'ta eylem hazırlığı için gençleri örgütlemeye çalıştığı, sokak eylemleri tertiplemeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca zanlılardan birinin ifadesinde, gözaltına alınan zanlıların Ferhat K. güdümünde HDP Gençlik Meclisi adı altında HDP il binasında PKK'ya eleman kazandırma faaliyeti yürüttüklerini hatta binada bir gence PKK filmleri izletilerek propaganda yapıp PKK'ya katılması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak gencin ikna olmadığını söylediği öne sürüldü.

14 şahıs sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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Kaynak: İHA

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