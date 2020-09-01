Son dakika haberi | ADANA Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdı
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Son dakika haberi | ADANA Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdı

Son dakika gündem haberi... Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdıADANA'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve ahırdaki 30 küçükbaşı telef olduğu için gözyaşı döken Mehmet Karacan'a (64), Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı.

01.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:23

Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdı

ADANA'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve ahırdaki 30 küçükbaşı telef olduğu için gözyaşı döken Mehmet Karacan'a (64), Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdı. Türk Kızılay da yanan ev onarılana kadar çiftin kalması için bahçeye çadır kurdu.

Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden olurken, yerleşim alanlarına da sıçradı. Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü.

DHA'nın haberi üzerine Türkiye'nin dört bir yanından Mehmet Karacan'a yardım gönderildi. Türk Kızılay da yanan ev onarılana kadar çiftin kalması için bahçeye çadır kurdu.

Mehmet Karacan, yardım malzemesi gönderen herkese teşekkür ederek, 'Devletimizden ve bilhassa milletimizden Allah razı olsun. Var olsunlar. Cumhurbaşkanı'mıza, valilerimize, bakanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Seher Karacan ise yangında canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini dile getirdi.

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Son dakika haberi | ADANA Yangında hayvanlarını ve evini kaybeden Mehmet amcaya yardım yağdı

Kaynak: DHA

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