Son dakika haberi... Adana'ya yapılacak yatırımlarda "yeni dönem" iş insanlarını umutlandırdı
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Son dakika haberi... Adana'ya yapılacak yatırımlarda "yeni dönem" iş insanlarını umutlandırdı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"la 2021 yılı itibariyle Adana'nın yatırımda 3. Bölge, ilçelerle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de 4.

Son dakika haberi... Adana'ya yapılacak yatırımlarda
23.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:29

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"la 2021 yılı itibariyle Adana'nın yatırımda 3. Bölge, ilçelerle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) de 4. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek olması sanayiciler ve iş insanlarınca olumlu karşılandı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan kararla kente yapılacak yatırımlar için yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Adana'nın aslında köklü bir sanayi geçmişine sahip olduğunu ve Türkiye'de sanayileşmiş ilk kentler arasında yer aldığını vurgulayan Menevşe, kararla Adana'ya yapılacak yatırımların artmasının beklendiğini aktardı.

Menevşe, coğrafi konumu, doğal kaynakları, iklimi, yetişmiş insan gücü, ulaşım ve lojistik imkanlarıyla Adana'nın tam bir yatırım kenti olduğunu belirtti.

Söz konusu kararla 2021 yılı itibariyle Adana'ya yapılacak yatırımların 3. Bölge kategorisinde teşvikten faydalandırılacağını kaydeden Menevşe "3. Bölge kapsamında Adana'mıza yatırım yapacak olan yatırımcılara, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kar payı desteği, gelir vergisi stopajı desteğinde sağlanan avantajların oranı artmış olacaktır. Bu da Adana ve ilçelerinde yatırımı daha da cazip hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Menevşe, yatırımların organize sanayi bölgesi içerisinde veya Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinden herhangi birinde yapılması durumunda ise 4. Bölge kategorisinden değerlendirileceğini ve çok daha avantajlı teşviklerin sunulacağını bildirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de alınan kararın tüm Adana için hayırlı olmasını diledi.

OSB'lerin ekonominin can damarı olduğunu belirten Sütcü, şunları kaydetti:

"Kararla; Adana'ya yapılacak yatırımlarda gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği avantajlarımızın oranı yükselecek. Yatırımcılarımız bir alt bölge desteklerinden yararlanabilecekler. Örneğin; Adana Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapan sanayicimiz, Adana ilimiz 3. Bölgede olmasına rağmen vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 4. Bölge desteklerinden yararlanacak."

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Kaynak: AA

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