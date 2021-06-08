Son dakika haberi | Adana'ya 10 milyon liralık yatırım
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Son dakika haberi | Adana'ya 10 milyon liralık yatırım

Son dakika haberi | Adana'ya 10 milyon liralık yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Adana'ya 31 bin metrekarelik lojistik depo yaptıracak.

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Adana'ya 31 bin metrekarelik lojistik depo yaptıracak.

Reysaş GYO'nun portföyünde bulunan merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi yer alan gayrimenkulü üzerinde bulunan 46 bin 946,40 metrekarelik arsaya 31 bin metrekarelik lojistik depo yapılacak.

Depolama binası için VYT İnşaat ile şirket arasında 100 günde teslim edilmek üzere 10 milyon TL+KDV bedel ile kaba inşaat işleri sözleşmesi imzalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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