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Son dakika haberi... Adana ve Siirt'teki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana ve Siirt'teki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Adana ve Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

SİİRT (AA) - Adana ve Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü örgüt mensubu D.Ö'ye teslim edilmek istenen pantolona gizlenmiş, talimatlar içeren örgütsel dokümanların ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 21 Eylül'de Adana ve Siirt'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının işlemleri tamamlandı.

Bu arada, soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Adana Kürkçüler Cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyesi D.Ö'nün annesi E.Ö'nün yaklaşık 7 ay önce Siirt'ten Adana'ya geldiği ve yanında getirdiği pantolonu oğluna teslim etmesi için kız kardeşi Z.Ö'ye bıraktığı iddia edildi. Z.Ö'nün de bunu yeğenine verilmesi için cezaevi yönetimine teslim ettiği öne sürüldü.

Mahkumun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre kendisine teslim edilmeyen pantolonu almak için ısrarcı olduğu, cezaevi yönetiminin durumdan şüphelendiği ve yapılan incelemede pantolonun arkasındaki deri etiketin altına gizlenmiş gözle görülemeyecek kadar küçük puntolarla hazırlanmış örgütsel talimatlar içeren pusulanın bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen pusulada açlık grevi ve benzeri eylemlere örgütün talimatlarıyla başlanıp sonlandırılacağı yönünde ifadelerin bulunduğu öğrenildi.

Örgüt mensubu D.Ö'nün annesi E.Ö, teyzesi Z.Ö'nün de arasında olduğu zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 şüpheli, E.Ö. ve Z.Ö'nün de olduğu 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü örgüt mensubuna teslim edilmek istenen pantolona gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanların ele geçirilmesi üzerine çalışma başlatmıştı.

Terör örgütünün cezaevi yapılanması olan "dış koordinasyon" ve "iç koordinasyon"una yönelik soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana'da 8, Siirt'te 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekipler, baskın yapılan evlerin yanı sıra söz konusu kişilerin örgütsel faaliyetleri için paravan olarak kullandıkları değerlendirilen Adana merkezli AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ile Mersin merkezli ÇUTHAY-DER'de (Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği) arama yapmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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