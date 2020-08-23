Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının... Son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz.

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz." Kaynak: AA