Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının...
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Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının...

Son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz.

Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban:
23.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:11

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

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Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının... - Adana
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