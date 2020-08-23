Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının...
Son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz.
23.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:11
Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Vatandaşımızın zarar görmemesi ve yangının söndürülmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."
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Kaynak: AA