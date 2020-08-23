Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi... Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık.

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor."

Kaynak: AA